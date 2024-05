FCIN1908 / Dumfries, addio più vicino. E c’è l’ipotesi di uno scambio che l’Inter valuterebbe

Ragionamenti in corso in casa Inter sul futuro di Denzel Dumfries . Come appreso da FCIN1908.it, il club ha la sensazione che il giocatore olandese stia temporeggiando per poi restare un anno e andare a scadenza . L’Inter dal suo canto vorrebbe evitare la situazione, ma non può impedirgli di restare un altro anno.

Ipotesi scambio

Dumfries lascerebbe l'Inter per andare in un'altra big, ma momento non c’è una grande disposta a investire su di lui. Rumors sul Manchester United? Sono in relazione al futuro di ten Hag, bisogna vedere se l'allenatore resterà a Manchester. Nel caso di permanenza, può essere una piazza possibile per Dumfries e occhio anche alla possibile operazione incrociata con Wan Bissaka: non è un’ipotesi da scartare. In questo momento il giocatore è reputato più un terzino in una difesa a 4 che un esterno di un centrocampo a 5, ma il club sarebbe pronto a valutare questa ipotesi.