Alla vigilia di Inter-Lazio, Simone Inzaghi si è soffermato a parlare anche a Inter TV. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro verso la semifinale di Supercoppa Italiana: “È un qualcosa che gratifica ciò che è stato fatto nella passata stagione. Ora siamo qui, cambia la formula e ci dobbiamo adeguare. Domani sarà una partita difficilissima contro una Lazio in salute".

"Abbiamo fatto solo un allenamento ieri, abbiamo cominciato a preparare bene la gara. Sicuramente ci sarà anche quello di oggi. Non sarà semplice contro una squadra che in questi anni ci ha sempre messo in difficoltà”.