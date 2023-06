Inzaghi: “Inter e tifosi meritavano di più, sono orgogliosi. Con questo spirito…”

-Unico errore non segnare e per il resto siete stati perfetti...

In una serata del genere mi viene non facile parlare di giocatori che hanno giocato sotto. Ho detto alla vigilia che non volevo cambiare nessuno dei miei. Ed è così.

Una sensazione strana a cui mi devo abituare. Non parlo mai a fine gara e a caldo per non dire inesattezze, ma ho abbracciato i miei, devono essere orgogliosi per quanto fatto, delusione enorme ma devono essere fieri per quello che hanno mostrato a fine anno.