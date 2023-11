CdS – Inter, Inzaghi tra i top allenatori d’Europa: per lui parlano i numeri in Champions

Focus sul lavoro europeo di Simone Inzaghi oggi sulle pagine del Corriere dello Sport. L'Inter, infatti, con 3 punti stasera a Salisburgo sarebbe aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League con due gare d'anticipo. "S'è inchinato a Guardiola, tenendo duro e spaventando il City nella finale di Istanbul. Ha fatto tremare Klopp ad Anfield Road, nella stagione precedente, immaginando di portare ai supplementari il Liverpool. Ha perso due volte con il Real Madrid di Ancelotti e altre due con il Bayern di Nagelsmann. Nel 2020/21, quando allenava la Lazio e si era affacciato per la prima volta in Champions, Inzaghi era riuscito a superare il girone da imbattuto, schiacciato nel confronto impossibile agli ottavi dal Bayern di Flick, campione intercontinentale. Appena 6 sconfitte in Champions con l’Inter.

Simone, già entrato nella galleria dei grandi allenatori d’Europa, ha eliminato tutti gli altri. Gli resta da battere un’altra volta Gerhard Struber, tecnico austriaco rientrato alla casa madre di Salisburgo dopo il triennio a New York, per timbrare l’ingresso agli ottavi con 180 minuti di anticipo. Sarebbe la terza qualificazione di fila con l’Inter, la quarta su quattro partecipazioni Champions in carriera, contando il precedente con la Lazio. Conte e Spalletti, sulla panchina di Appiano Gentile, non superarono il girone. Sarri a Formello rischia lo stesso destino.