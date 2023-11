Inter, 3 punti per gli ottavi Champions e concentrarsi sullo scudetto. Lautaro riposa

Focus scudetto

L’occasione è enorme, è giusto sottolinearlo. In termini economici, anche se nessuno in casa Inter ha mai preso in lontana considerazione l’idea di non passare il girone. E’ enorme in ottica…scudetto. Vincere stasera vorrebbe dire di fatto “annullare”, quantomeno ammorbidire, la trasferta di Lisbona di fine novembre, programmata tra i viaggi a Torino per la Juve e a Napoli. Perché anche perdendo in Portogallo, con tre punti stasera l’Inter si garantirebbe in ogni caso la possibilità di giocarsi il primo posto in casa all’ultimo turno contro la Real Sociedad. E sì che, anche per un gruppo che dopo Istanbul sente di potersela giocare ovunque e contro chiunque, passare il girone da primi da tutta la differenza del mondo. Basta dare un’occhiata alle prime degli altri gironi, per capire quanto sia fondamentale evitarle agli ottavi: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcellona… Lo sa bene Inzaghi, che ha sottolineato il concetto alla squadra, alzando anche il livello di attenzione nelle ultime ore, dopo la vittoria di Bergamo.