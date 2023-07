Lukaku, Inzaghi piazza un paio di puntini. Riconoscenza zero, gruppo deluso: “E pensare che…”

"Con eleganza, Inzaghi piazza un paio di puntini. Non va dimenticata la partenza del ragionamento. Perché il tecnico è stato tirato in ballo, mai ufficialmente ma attraverso altri canali, dal giocatore stesso come motivo del suo voltafaccia e della decisione di non tornare più in nerazzurro. Malcontento – a detta dell’attaccante – covato da tempo ed esploso definitivamente con la panchina di Istanbul in finale di Champions.