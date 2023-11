Inzaghi: “Dovremo fare una partita da vera Inter. Il Napoli? Ci penseremo dopo”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha presentato ai microfoni di Inter TV la sfida contro il Benfica: "Il Benfica lo conosciamo, è primo in classifica, è campione del Portogallo, l'anno scordo ha fatto un percorso europeo strepitoso. Sappiamo che ha tantissima qualità, vorrà fare di tutto per rimanere in Europa. Dovremo fare una partita da vera Inter. Sappiamo che hanno qualche defezione e che faranno qualche cambiamento, lo sarà anche per noi, ma hanno tantissima qualità, ci siamo già affrontati 3 volte in 6 mesi. Bisogna prepararsi nel migliore dei modi.