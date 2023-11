Inzaghi: “C’è un primo posto da conquistare. Domani giocheranno Audero e Sanchez”

Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani sera affronta a Lisbona il Benfica . In conferenza stampa, a partire dalle ore 20, si presenteranno Simone Inzaghi e Carlos Augusto: Fcinter1908 seguirà live le parole del tecnico nerazzurro e dell'esterno sinistro brasiliano.

Spazio, prima, a Carlos Augusto: "L'inizio con l'Inter è stato fantastico, era un mio obiettivo personale fare subito bene. Mi sono trovato bene con lo staff tecnico e con il gruppo. Dimarco? Parlo con tutti, sono amico di tutti. Giochiamo nello stesso ruolo, ma siamo amici. La convocazione con il Brasile è stato un sogno, spero di continuare ad andarci, ma devo dimostrare ogni giorno. So che ho tante potenzialità, posso migliorare ancora, spero di aiutare il gruppo. Il Benfica? Non possiamo scegliere gli avversari. Sappiamo che giocano bene, in questi giorni abbiano lavorato bene per fare una grande gara. Siamo l'Inter. Giocheremo sempre per vincere, al di là della classifica. Sappiamo che domani non sarà facile, ma faremo del nostro meglio".