Italia-Lituania: esami strumentali per Bastoni. Sensi, noia al polpaccio. Barella riposa?

Azzurri coi cerotti in vista della gara contro la Lituania. Bastoni e Sensi ko, Barella potrebbe riposare

Dopo due pareggi con Bulgaria e Svizzera, l'Italia di Mancini deve trovare i tre punti contro la Lituania. Il c.t. dovrà fare i conti con una infermeria piena: sono tornati a casa Immobile (problema al flessore), Insigne (problemi personali); Chiesa (flessore) potrebbe tornare stamane con Bastoni (contusione in partitella); fuori gioco Zaniolo (contusione con versamento alla coscia); esami strumentali per Bastoni (botta in allenamento); Sensi, noia a polpaccio. Mancini voleva preservare qualche big, ma dovrà ricorrere a chi ha giocato di più. Possibile panchina per Nicolò Barella.