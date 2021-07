Inter, Joao Mario torna in Italia per sbloccare la sua cessione al Benfica

Il centrocampista portoghese vuole risolvere quanto prima la questione legata al suo trasferimento al club lusitano

Nuovo episodio dell'interminabile telenovela legata al trasferimento di Joao Mario dall'Inter al Benfica: i due club hanno trovato da tempo l'intesa sulla base di 7,5 milioni e il giocatore ha dato il suo pieno assenso all'operazione, ma l'ombra di una possibile battaglia legale con lo Sporting Lisbona sta rallentando l'affare. Il centrocampista portoghese ha fretta, vuole risolvere quanto prima la questione ed è pronto a scendere in campo in prima persona: secondo il quotidiano lusitano O Jogo, Joao Mario sarebbe già tornato a Milano per provare a sbloccare personalmente la situazione.