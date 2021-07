Record – Joao Mario al Benfica, ci siamo. Rescissione dall’Inter? Operazione legale

Secondo il portale portoghese il centrocampista è pronto al passaggio al Benfica, nei prossimi giorni la fumata bianca

Il Benfica ha tranquillizzato il giocatore dicendogli di volerlo ingaggiare e di non aver cambiato idea dopo i problemi societari. La scorsa settimana rappresentanti del club portoghese si erano recati a Milano e avevano trovato un accordo per l'acquisto di Joao Mario dall'Inter per 7,5 milioni di euro. Secondo Record il club nerazzurro ha ritardato l'operazione, anche per capire le intenzioni dello Sporting che ha annunciato di non voler pareggiare l'offerta dei rivali. L'accordo con lo Sporting prevedeva una clausola per cui l'Inter avrebbe dovuto notificare entro 48 ore un'eventuale offerta ricevuta per Joao Mario, ma il club nerazzurro non ha mai fatto questa comunicazione ufficiale.