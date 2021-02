Julio Cesar: “Festa scudetto 2009? Litigai con Mou. Lo seguii in camera e…”

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha raccontato a The Players' Tribune alcuni aneddoti risalenti al periodo interista

DISCUSSIONE - "Nel 2009 ho vinto lo scudetto con l’Inter. Eravamo in un albergo di Milano, preparandoci per la partita contro il Siena. Sapevamo che se quella sera il Milan perdeva contro l’Udinese, noi saremmo stati i campioni. Quando il Milan ha perso, siamo diventati matti. Ma i miei compagni mi hanno detto che Mourinho non voleva che andassimo a Piazza Duomo. Infatti lui preferiva che ci riposassimo prima della partita col Siena (...). L’ho seguito in camera. Lui era già sdraiato sul letto. “Guarda, se non vieni in Piazza, non vincerai mai più un titolo!”. Lui si è alzato dal letto e mi ha insultato in tutti i modi. Qualche istante dopo, eravamo tutti lì a cantare ed a esultare con i nostri tifosi. A un certo punto ho preso Mourinho per il collo e gli ho detto: “Allora tu volevi restare in albergo?! Guarda questo! Questo è per te!”. E lui si è messo a ridere".