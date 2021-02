Inter, Conte si è mosso in prima persona: “Fatto un nome a Marotta. E il mercato è cambiato”

Antonio Conte si è mosso in prima persona per cambiare il mercato dell'Inter e smascherare una famosa bugia

C'è tanto anche di Antonio Conte nella 'rinascita di Milan Skriniar. Perché, proprio quando il destino del difensore dell'Inter sembrava ormai lontano da Milano, l'allenatore nerazzurro ha spinto per la sua permanenza, smascherato la bugia secondo cui Conte non fosse un suo grande fan calcistico. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, nell'ormai famigerata riunione di agosto a Villa Bellini, Conte chiese la permanenza di Skriniar, con la conseguente partenza di Godin. Cambiando così, di fatto, il mercato e la stagione nerazzurra. Scrive il Corriere: