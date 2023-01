Kessie, l’Inter ci riprova? Proposti al Milan 3 anni fa Politano e Gagliardini

Il nome di Franck Kessie torna in orbita Inter: il centrocampista ivoriano non sta trovando a Barcellona lo spazio sperato la scorsa estate, quando lasciò il Milan a parametro zero, e dalla Spagna arrivano voci di possibili trattative che lo vedrebbero di ritorno a Milano, questa volta sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Un calciatore parecchio apprezzato dalla dirigenza interista, che più volte in passato ha provato ad ingaggiarlo, come si può leggere nel retroscena rivelato da Gran Hotel Calciomercato: "Piero Ausilio lo segue dai tempi dell'Atalanta, poi però il centrocampista ivoriano firmò col Milan (beffando anche la Roma). Ora, l'idea Kessié è tornata di moda".

"Ma non è la prima volta che Kessié è accostato all'Inter, specialmente parlando di scambi. [...] venne gia trattato a gennaio 2020... in uno scambio col Milan. Andiamo indietro di tre anni. A gennaio 2020, il Milan segue con attenzione la situazione di Matteo Politano, allora ala d'attacco dell'Inter. C'è un incontro in sede con gli agenti, Lippi e Pennacchi, e il club è pronto ad approfondire il discorso. Dall'altro lato, l'Inter si muove per Kessié e pensa a uno scambio: i nomi sondati come contropartita sono proprio Politano o, ancora meglio per la dirigenza nerazzurra, con Roberto Gagliardini. L'Inter riflette dunque su uno scambio tra i due ex centrocampisti dell'Atalanta: l'Inter e il Milan hanno un primo approccio, ma il discorso si arena presto. L'idea, comunque, c'è stata. E, oggi, l'Inter ci ripensa".