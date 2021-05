Conte mette e toglie Lautaro. L’argentino protesta, il tecnico non gliele manda a dire

L'argentino non prende bene la sostituzione e va in scena un battibecco acceso tra l'attaccante e il tecnico dell'Inter

Non una grande serata per Lautaro Martinez. L'argentino è entrato al 35' al posto dell'infortunato Sanchez, ma poi Conte lo ha richiamato in panchina nel secondo tempo, al 77'. Il tecnico nerazzurro non era contento della prestazione e ha voluto dare un segnale a Lautaro facendolo uscire.