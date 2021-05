Inter, Conte vuole restare: sintonia col gruppo alle stelle. “Chiederà a Zhang…”

Il desiderio di Conte sarebbe quello di restare e proseguire, sfruttando ancora di più il lavoro svolto. Il gruppo è con lui

"Nelle ultime settimane si è sempre frenato, svicolando davanti ad ogni domanda o riferimento sul futuro. Adesso, però, per Conte mangiarsi la lingua ogni volta è diventato sempre più complicato. Anche perché, invece che chiarirsi, la situazione nerazzurra appare sempre più ingarbugliata".

Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle reazioni a freddo dopo il discorso fatto da Zhang alla squadra. La richiesta di tagliare due mensilità non è stata accolta in maniera favorevole e lo stesso presidente non ha dato indicazioni sul futuro. Conte non era presente, "ha scelto di non partecipare, andando a fare cyclette assieme ad Oriali. Inevitabile interpretare quel gesto come un segnale", aggiunge Tuttosport.

Garanzie sul progetto

Nel giorno di vigilia di Inter-Roma, Conte non ha parlato in conferenza. "Sta montando l’inquietudine. Che, in certi momenti, si trasforma pure in rabbia. Ovvio, quindi, che fosse rischioso farlo andare in conferenza stampa: si sarebbero state molte più domande di società che di campo e non era scontato che Conte si sarebbe trattenuto. Meglio rispondere a quelle di Inter Tv, che, infatti, hanno toccato solo temi di calcio giocato", sottolinea il CorSport che poi prova ad ipotizzare anche gli scenari futuri.

"Il desiderio di Conte sarebbe quello di restare e proseguire, sfruttando ancora di più il lavoro svolto. Peraltro, la sintonia con il gruppo si è ulteriormente cementata in questi mesi, con il tecnico che ha saputo toccare le corde giuste per mantenere la compattezza. Tuttavia, avverte la necessità che non debba dipendere nuovamente tutto da lui, o quasi. Ecco perché nell’incontro con Zhang (si terrà dopo la fine del campionato) chiederà innanzitutto garanzie sul progetto", conferma il quotidiano. L'ipotesi di un addio di Conte non è da scartare, a maggior ragione se la prospettiva ipotizzata dalla società sia quella di fare un passo indietro.