CdS – Lautaro, il futuro è nelle tue mani: l’Inter non lo ha blindato, tocca a lui esporsi

In casa Inter contnua a tener banco il futuro di Lautaro Martinez: il pressing del Barcellona sull’attaccante argentino prosegue in maniera asfissiante, ma la dirigenza nerazzurra tiene duro, forte di una clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il club di viale della Liberazione, secondo il Corriere dello Sport, non si opporrà ad ogni costo alla sua cessione, ma vuole che sia proprio il giocatore a fare la prima mossa: “L’Inter, comunque, non lo ha blindato, ma vuole che sia lui a chiedere di essere ceduto. Poi si tratterà di trovare un’intesa con il Barcellona, che non può pagare in contanti l’intero ammontare della clausola, ma che intende offrire un pacchetto composto da un conguaglio economico più una o due contropartite tecniche“.