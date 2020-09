GdS – Lautaro più interista di ieri. Poste le basi per il rinnovo. Cambia tutto con mega offerta

Lautaro Martinez è più interista di quanto non lo fosse ieri. Con queste parole La Gazzetta dello Sport parla dell’incontro, che si è tenuto nella sede dell’Inter tra i dirigenti e gli agenti del giocatore. Secondo la rosea “l’incontro è servito per gettare le basi di un rinnovo con adeguamento che dovrebbe legare l’attaccante argentino all’Inter fino al 2025, con ingaggio di 6 milioni a stagione“.

In pratica stipendio raddoppiato rispetto a quanto il giocatore percepisce attualmente. Il rinnovo però arriverà solo dopo la fine del calciomercato. I due agenti interisti Sergio Zarate e Beto Yaque hanno parlato di visita di cortesia. Non avrebbero quindi portato sul tavolo dell’Inter nessuna proposta. Ne servirebbe una che si avvicini agli 80-90 mln per riaprire la discussione. “Vero però che siamo a metà settembre e che il tempo stringe. Soprattutto perché sostituire uno del peso del Toro non sarebbe semplice”, conclude l’articolo.

(Fonte: gazzetta.it)