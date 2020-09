FCIN1908 / Lautaro resta all’Inter, incontro interlocutorio. A fine mercato il rinnovo

Movimento in sede dell’Inter nella giornata odierna. A far visita al direttore sportivo Piero Ausilio sono stati gli agenti di Lautaro Martinez. All’uscita, intercettati da FCINTER1908, hanno parlato di una visita di cortesia, nessuno sviluppi di mercato imminente.

Secondo quanto poi raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Lautaro sarà ancora nerazzurro. Gli agenti e la dirigenza dell’Inter si sono dati appuntamento a fine mercato per trattare il rinnovo dell’argentino. Niente Real Madrid, niente Barcellona, il Toro non lascerà Milano. Dopo l’incontro interlocutorio di oggi, nuovo appuntamento più avanti per trattare i termini del prolungamento.