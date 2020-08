Lautaro: “Notte indimenticabile. Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per grandi cose”

E’ una notte di festa in casa Inter. La squadra di Antonio Conte abbatte lo Shakhtar Donetsk con cinque gol e conquista la finale di Europa League, tornando all’atto conclusivo di una competizione europea dopo 10 anni. A Sky Sport, Lautaro Martinez, tra i grandissimi protagonisti della notte nerazzurra con una doppietta, ha parlato così:

“Una notte incredibile, che abbiamo sognato. Era tanto tempo che non giocavo una partita del genere. Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per grandi cose. Siamo felici di essere in finale. Per me questa partita significa tanto, perché c’è stato un momento in cui non ero ai miei livelli, ma questo ti fa crescere e maturare. Ora, però, sono felice. La squadra cresce partita dopo partita. Sono contento a livello personale, perché nascerà il mio primo figlio. Dedico i miei gol alla mia compagna e alla mia famiglia. Siamo una squadra che cresce e che dimostra maturità, con i giovani e con esperienza. Il Siviglia è una squadra molto forte, cercheremo di riposarci per preparare la partita. E’ una gara speciale, che abbiamo sognato. Speriamo che tutto vada bene e che la coppa arrivi all’Inter“.

