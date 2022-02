L’Inter si tiene Lautaro: “Ma se parte, Marotta segue questi tre profili costosi”

Lautaro? L'Inter se lo tiene stretto ma sa che è uno di quelli per cui è più facile che arrivi un'offerta che salvi il bilancio: ecco lo scenario

Il momento no dell'Inter è sotto gli occhi di tutti, come quello di Lautaro Martinez, che anche ieri contro il Sassuolo ha deluso e non è riuscito a trovare la via del gol. E questo periodo senza reti del centravanti fa riflettere anche in ottica futura, come racconta La Gazzetta dello Sport: "L'Inter se lo tiene stretto ma sa che è uno di quelli per cui è più facile che arrivi un'offerta che salvi il bilancio.