Inter, momento no Lautaro: “In viale Liberazione è arrivato sommessamente…”

Qualcosa non funziona, inutile negare l’evidenza. E anche la forma fisica di Lautaro non sembra quella dei tempi migliori

Prosegue il momento no di Lautaro Martinez, anche ieri sera uno dei peggiori in campo e in netta difficoltà a trovare la via del gol. E' infatti dal 17 dicembre che il Toro non realizza una rete in campionato e questo lo condiziona parecchio in termini di prestazioni. Ma, secondo Calciomercato.com, c'è anche dell'altro: "Qualcosa non funziona, inutile negare l’evidenza. E anche la forma fisica non sembra quella dei tempi migliori. Anche in viale della Liberazione si interrogano ma una vera risposta non c’è, se non un fastidio giunto sommessamente, secondo cui Lautaro non si sentirebbe così intoccabile per Inzaghi. Intanto Scamacca, centravanti in pectore dell’Inter del prossimo anno, splende a San Siro e mostra un sorrisone enorme, in contrapposizione con la faccia cupa di Lautaro. Forse giocheranno insieme e l’uno aiuterà l’altro, perché un altro aspetto da non sottovalutare, è il mancato feeling tra l’attaccante argentino e Dzeko".