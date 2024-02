Al termine di Inter-Juve, gara vinta dai nerazzurri per 1-0, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del capitano nerazzurro: "Per noi era una grande opportunità per il nostro percorso. Abbiamo fatto un'ottima gara a livello di gioco, personalità, aggressione. Abbiamo messo in difficoltà la Juve che è una squadra che difende bassa. Sono molto contento perché la squadra ha fatto un'ottima gara. Vittoria del Mondiale e fascia? Sicuramente avere la fascia è un motivo in più, ci sono più responsabilità".

"Credo di aver sempre dato il massimo per l'Inter, il gruppo è la cosa più importante. Abbiamo creato un ottimo gruppo, sono molto contento di stare qua e allenarmi con loro. Questa squadra ogni giorno si allena e dà il massimo per raggiungere l'obiettivo che ha in mente. Rinnovo? Non ci sono novità, quello che dice Marotta va bene e confermo anche io. Stiamo parlando e lavorando, non è facile ma cercheremo di trovare l'accordo perché siamo sulla strada giusta. Poi abbiamo tante partite e quindi mi concentro sul campo. Però sono contento, ho altri due anni di contratto, sono felice all'Inter e anche la mia famiglia. Non c'è niente da preoccuparsi, solo parlare e trovare un accordo tutti insieme".