Inter, Lautaro: “Volevamo subito passare agli ottavi e ce l’abbiamo fatta. Vogliamo…”

"Il rigore? Mi alleno sempre con i miei compagni. Fare gol in Champions è sempre importante, sono contento. Ripetere la finale? Manca tanto, ma sicuramente è un percorso che abbiamo iniziato con il mister e sono contento. La squadra sta maturando tanto, dobbiamo continuare così".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.