Lautaro: “Io leader? Qui per vincere e dare il meglio per l’Inter. Correa…”

Le parole del centravanti argentino dell'Inter ai microfoni di DAZN prima della gara col Bologna

Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara col Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Con Correa abbiamo già fatto un paio di partite in nazionale, ci conosciamo: all'Inter abbiamo fatto due allenamenti, dobbiamo entrare in campo, dimostrare e fare il meglio per vincere. I gol mancati? Dobbiamo essere più cattivi, le occasioni le abbiamo e dobbiamo essere tranquilli: quando crei e non segni lo paghi, oggi dobbiamo essere cattivi dal primo minuto, far gol e fare correre gli avversari. Io leader? Io sono tranquillo, dal primo giorno mi sono messo a disposizione e do il massimo: sono qua per vincere, per lavorare e dare il meglio per l'Inter".