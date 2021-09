Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Correa con Lautaro, ci sono Dumfries e Vecino

A San Siro arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic, Inzaghi non vuole passi falsi per la sua Inter: ecco le formazioni ufficiali

La notte di Champions League contro il Real Madrid è un ricordo (fresco) ancora amaro per tutto l'ambiente Inter, ma la prestazione fornita dalla squadra di Simone Inzaghi ha comunque lasciato buone sensazioni in vista del futuro. In ogni caso, i nerazzurri non hanno troppe occasioni per rammaricarsi, dato che è già tempo di tornare in campo. A San Siro, infatti, arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che nelle prime tre giornate di campionato ha messo insieme tanti punti quanti quelli collezionati dall'Inter: sette. Ecco perché Simone Inzaghi non vuole distrazioni. Complice il tour de force fino alla sosta di ottobre, però, l'allenatore nerazzurro cambierà qualcosa: fuori Darmian, Perisic e Dzeko, dentro Dumfries (esordio dal 1'), Vecino, Dimarco e Correa. Ecco le formazioni ufficiali della partita: