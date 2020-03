La prima pagina del Mundo Deportivo in edicola sabato 21 marzo 2020 lancia in copertina l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: “Il Barça lo segue da tre anni e nel 2018 avrebbe potuto prenderlo per meno di 10 mln di euro, però l’Inter arrivò a 25. C’è stato un secondo tentativo nel 2019 però la cessione di Icardi al PSG ha reso incedibile il crack argentino”, commenta il quotidiano catalano.