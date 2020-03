Paganin: “Barcellona su Lautaro? Non è detto lo prenda, bisognerà anche vedere…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Paganin, ex calciatore dell’Inter, ha parlato così dell’interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez: “Nel calcio nulla è escluso però in questa situazione così difficile bisognerà capire quali saranno poi le considerazioni fatte dalle varie società. Il Barcellona ha adesso un attaccante che è Luis Suarez. Per il modulo e il sistema di gioco che sta adottando potrebbe prendere Lautaro Martinez. Non è detto che lo faccia, bisognerà anche vedere quali saranno le posizioni delle società e come l’Inter concluderà la stagione”.