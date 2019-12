Boom in Spagna – Il Real piomba su Lautaro, sfida al Barça: Perez pronto all’assalto se…

Sempre più desiderato, sempre più al centro delle voci di mercato. Si allunga la lista delle possibili pretendenti per Lautaro Martinez: secondo quanto riportato da Diario Depor, infatti, ci sarebbe anche il Real Madrid sull’attaccante dell’Inter, grande obiettivo anche del Barcellona per la prossima estate.

In particolare, secondo la testata, El Toro sarebbe il piano B di Florentino Perez nel caso in cui il desiderio primario delle Merengues, Kylian Mbappé, dovesse rinnovare con il Paris Saint-Germain e non cedere dunque alla corte madrilena. Quella clausola da 111 milioni di euro che potrebbe liberare Lautaro Martinez, a questo punto, appare sempre più bassa…

(Fonte: Diario Depor)