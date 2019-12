Lautaro tesoro Inter: valore schizza del 166,7%, top in Europa. Battuti altri 2 giovani fenomeni

Lautaro Martinez sta facendo le fortune dell’Inter. In campo, con le sue reti e il suo feeling con Romelu Lukaku, e fuori dal campo, con il valore del suo cartellino che sta salendo in maniera vertiginosa. Proprio per questo, l’Inter sta cercando di eliminare definitivamente quella clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valore ormai non più spaventoso per le big europee. In particolar modo il Barcellona continua a corteggiare El Toro, da sempre pallino in Catalogna.

Intanto, però, Lautaro se lo gode l’Inter. Il centravanti nerazzurro, appena 22enne, ha avuto un rendimento pazzesco in questa prima parte di stagione. Un rendimento che ne ha fatto schizzare in alto il valore.

Dal primo luglio 2019, infatti, il valore di Lautaro è salito del 166,7%, passando da 30 a 80 milioni di euro secondo i dati Transfermarkt. Ovviamente, si parla di stime assolutamente teoriche, alla luce del fatto che non è possibile stimare il reale valore di un giocatore, determinato solo dal mercato.

Lautaro ha avuto la crescita più alta d’Europa, battendo altri due giovani fenomeni in rampa di lancio come Erling Haaland del Salisburgo (crescita di 40 mln, da 5 a 45) e Ansu Fati del Barcellona, anch’egli cresciuto di 40 mln partendo da un valore zero, essendo un prodotto della cantera catalana.

Ecco la classifica dei boom dal primo luglio ad oggi:

1 LAUTARO (Inter): da 30 a 80 milioni (+50 mln)

2 HAALAND (Salisburgo): da 5 a 45 milioni (+40)

3 ANSU FATI (Barcellona): da 0 a 40 milioni (+40)

4 ODEGAARD (Real Sociedad): da 15 a 50 milioni (+35)

5 MOUNT (Chelsea): da 12 a 45 milioni (+33)

6 CAMAVINGA (Rennes): da 4 a 35 milioni (+31)

7 MANE’ (Liverpool): da 120 a 150 milioni (+30)

8 ALEXANDER-ARNOLD (Liverpool): da 80 a 110 milioni (+30)

9 JOAO FELIX (Atletico Madrid). da 70 a 100 milioni (+30)

10 ABRAHAM (Chelsea): da 20 a 50 milioni (+30)