Dopo l'incontro di ieri, oggi la svolta per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è venuto incontro al club che ha fatto un grosso sforzo per chiudere l'affare.

Questo il punto fatto da Gianluca Di Marzio su Sky Sport: "Lautaro ha accettato la proposta dell'Inter da circa 9 milioni. La richiesta del giocatore è stata alta, non altissima come riportato negli ultimi giorni, era di circa 10 milioni. Ha accettato l'offerta dell'Inter, il club nerazzurro ha fatto un sacrificio: siamo intorno ai 9-9,5 più bonus. Segnale di grande affidabilità della priorità di Oaktree che ha dato via libera al management per chiudere questo rinnovo che allontana dubbi e preoccupazioni".