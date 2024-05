Così Fabrizio Biasin su Lautaro: "Per me rinnova il contratto, continuo a crederci. Ma qualora dovesse andare via, non potrai mai fare uno contro uno"

Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, ha parlato del mercato dell'Inter, legato molto al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: "Per me rinnova il contratto, continuo a crederci. Ma qualora dovesse andare via, non potrai mai fare uno contro uno: a quel punto l'Inter prenderebbe più giocatori, un centrale difensivo e due attaccanti. Gudmundsson piace molto a Inzaghi, Zirkzee piace a tutti ma non so se sarebbe un complemento con tutti gli altri".