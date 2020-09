CdS – Lautaro, pronta un’offerta del Barça? Inter, c’è un rischio. E in entrata l’occasione può essere…

Una tappa a Barcellona per capire la situazione prima di arrivare a Milano e sedersi al tavolo con la dirigenza dell’Inter. Passaggio obbligato per l’entourage di Lautaro Martinez, che hanno deciso di incontrare la dirigenza blaugrana per conoscere le loro intenzioni e sapere se stiano programmando un nuovo assalto. Come rivela il Corriere dello Sport, il Barcellona non ha mostrato di avere risorse per accontentare l’Inter, virando su Depay, ma è da escludere che Bartomeu e i suoi stiano studiando la strategia per tornare all’assalto prima della fine del mercato.

Nell’ultimo caso, gli agenti di Lautaro potrebbero sbarcare a Milano con una nuova offerta all’Inter. Servirà una cifra tra gli 80 e i 90 milioni e una contropartita tecnica. Firpo continua a piacere, ma per il Corriere dello Sport non può essere lui l’ago della bilancia nella trattativa, con l’esterno che potrebbe anche diventare un’occasione nell’ipotesi in cui il club catalano dovesse aprire al prestito.

Il rischio è che la trattativa si trascini fino a fine mercato e dunque dopo l’inizio del nuovo campionato. Ma nel caso in cui Lautaro non dovesse partire, allora le parti si vedranno per trattare il rinnovo.