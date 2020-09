Lautaro, agenti a Barcellona. Ma l’Inter è categorica: “Non partirà per meno di…”

La notizia di TycSports è confermata: gli agenti di Lautaro Martinez si trovano ora a Barcellona e incontreranno i blaugrana per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Ma, come sottolinea Repubblica, in casa Inter sono inflessibili: “I manager dell’Inter hanno finora sempre detto che Lautaro non ha manifestato la volontà di lasciare Milano. E anzi, dopo la scadenza della clausola di svincolo da 111 milioni lo scorso luglio, lo considerano quasi incedibile: Lautaro non partirà se non per un’offerta intorno ai 100 milioni, fra cash e contropartite gradite ai nerazzurri. Se l’offerta non arriverà, il contratto da 2 milioni a stagione di Lautaro sarà rinnovato e rivisto al rialzo”.