Ingresso negativo per Lautaro Martinez durante Inter-Fiorentina: El Toro non è riuscito a incidere ed è sembrato in affanno. Anche la Gazzetta dello Sport boccia la prestazione dell’argentino, con un 5 in pagella.

“Ingresso decisamente negativo. Sbaglia tutto quello che c’è da fare, conclusioni e controlli compresi, tanto che i compagni provano pure (invano) a incoraggiarlo”, scrive la Rosea.