Lautaro Martinez: “Inter, contro lo Shakhtar niente scuse. In campo per vincere”

«È una cosa che tengo sempre dentro e la porto con me. La rabbia, la grinta, voglio sempre migliorare e dare il meglio per l’Inter. A Genova non l’ho fatto e ce l’avevo con me stessa, non era per il cambio. Non ce l’avevo con il mister o i compagni, ce l’avevo con me stesso. Non ho dato quello che posso dare». Lautaro Martinez ha parlato a Skysport alla vigilia della partita contro lo Shakhtar di Champions League ed è tornato sul nervosismo che aveva mostrato nel momento della sostituzione, nella gara con il Genoa.

A proposito della gara di Coppa poi ha aggiunto: «È una gara importante per noi perché loro hanno vinto la prima partita, sono una squadra forte, giocano bene la palla. Abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni. Non ci sono scuse, dobbiamo andare in campo e vincere. Quando abbiamo giocato l’ultima volta contro di loro abbiamo fatto quasi tutto bene, sia la fase offensiva che in difesa, con palla e senza. Abbiamo fatto cinque gol, non era facile, in una semifinale. Avevamo fatto una buona partita. Speriamo di ripeterci per quanto fatto ad agosto».

(Fonte: SS24)