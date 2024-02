Dovete essere voi a dirlo. Io cerco di adattarmi ad ogni compagno perché si può cambiare a inizio gara o a partita in corso. Anche all'Inter ho cambiato tanti compagni d'attacco ma mi sono sempre trovato bene. Imparo da tutti e cerco di dare una mano a tutti.

-Come hai fatto nel primo tempo a sbagliare quell'occasione?

Volevo tirare di prima ma la palla era lenta e mi è rimasta sul sinistro e poi mi è venuto in mente il gol col Verona e ho cercato di stoppare e calciare subito ma mi è rimasto dietro. Peccato, era una bella occasione. Ma si guarda avanti.

-Tanto pericoloso in area di rigore, potevi mettere anche meglio una palla di testa...

Sempre si può fare meglio quando non si segna.

