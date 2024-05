Lautaro senza sosta tra Inter e Argentina: ora lo attendono 14 mesi no stop

Finito il campionato, Lautaro avrà pochi giorni di relax prima di presentarsi al raduno dell’Argentina che il 20 giugno (dopo due amichevoli, il 9 e il 14) esordirà in Coppa America.

Il torneo finisce il 14 luglio e dieci giorni dopo scatta il torneo olimpico (fino al 10 agosto). Lautaro poco tempo fa aveva rivelato che non avrebbe detto di no a Mascherano, c.t. dell’Olimpica, se decidesse di chiamarlo come uno dei tre fuoriquota.

La Serie A scatta il 17 agosto, con tre turni prima della sosta per le nazionali. “Se Lautaro andasse a Parigi 2024, trovare le tre settimane di ferie diventerebbe un rebus e, complice la preparazione, l’esordio slitterebbe a settembre” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Poi c’è la nuova Champions League, che prevede due partite in più nel girone (per la prima volta si giocherà anche a gennaio, il 22 e il 29) e il divieto di fare calcoli se si vuole arrivare alla fase ad eliminazione.

La finale è in programma il 31 maggio mentre il campionato dovrebbe finire a inizio giugno. Basta così? No, perché - senza dimenticare la Coppa Italia e la Supercoppa, dal 3 al 7 gennaio - il 15 giugno negli Stati Uniti inizierà il nuovo Mondiale per Club che durerà un mese.

Un tour de force impressionante per Lautaro Martinez, che dovrà gestire le energie, magari riposando in alcune gare nella prossima stagione.

“Anche in società infatti gli hanno fatto notare che nella prossima stagione dovrà dosare diversamente le risorse, alzando il minutaggio delle seconde linee per evitare che i big arrivino in apnea a marzo-aprile” conclude la Rosea.

