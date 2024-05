Ha fatto molto rumore la lettera pubblicata ieri dal presidente dell'Inter Steven Zhang sul sito ufficiale nerazzurro in cui, in un passaggio, punta il dito verso il fondo Oaktree spiegando che "questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il Club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità". Questa la reazione del fondo in merito secondo Tuttosport: "Oaktree ieri non ha voluto commentare ufficialmente il messaggio di Zhang, anche perché se martedì riceverà i 385 milioni, la questione sarà chiusa e Suning potrà continuare a tenersi l’Inter.

Se però non riceverà i soldi, come da accordi escuterà il pegno e diventerà proprietaria del club: non sono minacce, semplicemente il rispetto delle clausole stabilite nel 2021. Di sicuro Oaktree non ha gradito alcuni passaggi del messaggio di Zhang, soprattutto quando il presidente ha parlato di stabilità, paventando possibili ripercussioni sull’Inter e spaventando i tifosi. Non è così: il debito contratto con Oaktree appartiene a Zhang, non all’Inter".