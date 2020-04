Mercato, l’Inter sposa la linea verde: nel mirino dei nerazzurri due giovanissimi talenti

L’Inter continua a monitorare il mercato internazionale in cerca di giovani talenti: gli ultimi nomi accostati ai nerazzurri, secondo Tuttosport, sono quelli di Sontje Hansen, attaccante olandese classe 2002 dell’Ajax, e Nikola Iliev, fantasista bulgaro classe 2004 del Botev Plovdiv.

HANSEN – “L’Inter sarebbe in lizza insieme a Manchester City, Lipsia e altri top club europei per Sontje Hansen, attaccante classe 2002 dell’Ajax, giocatore già affacciatosi in prima squadra. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro, ma è destinata ad alzarsi e chissà se l’Inter, avendo già in casa Esposito, vorrà partecipare a un’asta“.

ILIEV – “I nerazzurri stanno invece cercando di vincere la corsa per Nikola Iliev, talento offensivo bulgaro del 2004. Il ragazzo, che milita nel Botev Plovdin, in patria è considerato come il miglior prospetto degli ultimi anni. Sul giocatore è forte l’interesse dell’Ajax, sempre attento a profili del genere, ma secondo l’agente, interpellato da “Novapress”, sarebbe proprio l’Inter in prima fila per averlo“.