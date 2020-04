Dall’Inghilterra – Manchester City sulle tracce di Hansen dell’Ajax: piace anche all’Inter

Sontje Hansen, attaccante diciassettenne dell’Ajax, è finito nel mirino di diversi club europei. Olandese, con contratto in scadenza nel 2021, Hansen è valutato circa 6 milioni di sterline, cifra assolutamente alla portata del Manchester City. La squadra di Guardiola è infatti in vantaggio rispetto a Inter, Milan, Juventus e Lipsia, anche loro interessate al ragazzo, come spiega il Guardian.