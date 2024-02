Vigilia di Inter-Atletico Madrid e i colchoneros sono appena arrivati a Milano. Al Meazza tocca a Diego Pablo Simeone, allenatore ospite ed ex nerazzurro, presentare la gara in conferenza stampa. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: " All'Inter sono stati i migliori due anni della mia carriera, ricordo benissimo quel gruppo di calciatori e della gente. In quei due anni mi hanno voluto molto bene e io ho dato tutto ciò che avevo. Domani avrò quella emozione di tornare in un posto dove c'è gente che mi vuole bene come è capitato a Roma con la Lazio".

"L'Inter è tra le quattro, cinque migliori squadre in Europa e lo sta dimostrando in campionato, come in Champions l'anno scorso. Mi piace tanto come gioca, non lo dico perché dobbiamo affrontarli. Giocano in modo semplice e concreto, lavorano a livello collettivo. Chi vincerà più duelli avrà più possibilità di vincere".