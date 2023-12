Real Sociedad, Alguacil: “Se guardiamo i singoli, non giochiamo neanche. Noi unici a farli soffrire”

Oyarzabal potrà giocare?

"Ci sono volte in cui si può, altre no. In questo momento non lo sa neanche lui, dobbiamo ancora aspettare, ci sono ancora 24 ore e domani vedremo come si sveglierà. È disponibile, ma bisogna aspettare domani".

Cosa pensi quando senti Odriozola dire che giocare la Champions con la Real Sociedad è diverso?

"Per lui, per me, per i tifosi non c'è squadra più grande di questa. La migliore per noi è questa. Cerchiamo di acquistare calciatori che sentano l'amore per questa maglia e che diano il massimo impegno".

L'Inter ha più pressione di voi?

"Anche noi ne abbiamo, vogliamo vincerla. Loro ovviamente ne hanno, perchè vengono da una finale. Noi non giocavamo la Champions da 10 anni, ma siamo qui per merito nostro e lottiamo per il primo posto contro un gigante, ma abbiamo pressione. Se non riusciamo a vincerla, speriamo di pareggiare, ma lotteremo per vincere".

Allegri ha detto che l'Inter è la squadra più forte d'Italia, la vede come una delle squadre più forti d'Europa?

"Assolutamente, già prima di venire qui mi hanno intervistato in Italia e mi son fermato, gli ho detto: se guardiamo i singoli, non scendiamo neanche in campo. Parliamo di una squadra top, una rosa top, un allenatore top: però all'andata siamo riusciti a essere competitivi e siamo stati gli unici a farli soffrire davvero in questa stagione. Vedremo se riusciremo a ripeterci".

Nel '79 c'è stato un precedente.

"Avevo 8 anni, non ricordo. Con il passare degli anni abbiamo visto tante cose, ma è il passato. Ci giochiamo il primo posto in questo scenario incredibile, entrambe sanno come affrontare questa gara. Speriamo di essere competitivi come all'andata e stavolta di vincere la partita".

Cosa vi aspettate dopo l'andata?

"In quel momento era comunque una buona Inter, ma ha avuto una grandissima Real Sociedad di fronte. Hanno un allenatore di altissimo livello, sono cresciuti come tutte le squadre. Queste partite si giocano sui dettagli, bisogna cercarli come facciamo in tutte le partite. All'andata siamo stati noi più vicini alla vittoria, ma loro hanno concretizzato la loro occasione".

L'andata è da tenere come riferimento?

"La partita sarà completamente diversa. Ci sono alcune assenze, cambierà qualcosa, ma non ci sono mai due partite uguali. Con il pubblico a favore sarà diverso per loro".

Siete l'unica squadra che è riuscita a mettere in difficoltà l'Inter. Come ci è riuscito?

"Che devo dire, ho ottimi giocatori, come l'Inter. I miei sono stati più ispirati".

Giocare davanti a così tanti tifosi può intimorirvi?

"No, paura no. Evidentemente l'Inter giocherà davanti ai suoi tifosi e penso che lo stadio sarà pieno: credo che sarà una partita molto importante sia per loro che per noi. Magari all'inizio non pensavamo di arrivare fin qui, ma ora vogliamo giocarcela. Nessuna paura, è uno stadio bellissimo con tanta storia: abbiamo rispetto, tanta umiltà, ma nessuna paura, solo tanta ambizione. È quello che ci ha portato qui".

