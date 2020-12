LIVEBLOG / Inter-Shakhtar, sale la tensione tra i tifosi nerazzurri. Eriksen ancora out

Ultimo atto della fase a gironi della Champions League 2020/21: l’Inter di Antonio Conte si gioca il proprio futuro europeo nella decisiva sfida di questa sera contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ancora una volta non trova posta nell’undici titolare Christian Eriksen, ormai vero e proprio separato in casa e destinato a lasciare quanto prima Milano: al suo posto recuperato in extremis Nicolò Barella. Tanta la tensione tra i tifosi nerazzurri, che sui social non nascondono l’ansia e l’attesa: vi raccontiamo il match attraverso i migliori commenti del popolo interista.