Inter-Shakhtar, le UFFICIALI: Barella stringe i denti, Eriksen out. Hakimi titolare, davanti la LuLa

Sfida importantissima per l’Inter che questa sera non può sbagliare con lo Shakhtar. Serve una vittoria per il passaggio agli ottavi e contemporaneamente Real e Borussia non devono pareggiare. Conte ha scelto l’undici titolare e si affida al trio difensivo titolare composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

In mediana stringe i denti Barella che assieme a Brozovic e Gagliardini comporrà il centrocampo nerazzurro. Sulle corsie laterali ci sono Hakimi, dopo la doppietta siglata col Bologna, e Young. In attacco Lukaku e Lautaro.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Antonio Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 81 Trubin; 2 Dodô, 77 Bondar, 49 Vitão, 22 Matvienko; 6 Stepanenko, 20 Kovalenko; 14 Tetê, 11 Marlos, 27 Maycon; 7 Taison.

A disposizione: 1 A. Shevchenko, 30 Pyatov, 5 Kocholava, 8 Marcos Antonio, 9 Dentinho, 19 Solomon, 21 Alan Patrick, 28 Marquinhos, 50 Bolbat, 59 Vyunnik, 61 Sudakov.

Allenatore: Luis Castro.

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN), Andraž Kovačič (SVN)

Quarto uomo: Rade Obrenovič (SVN)

VAR: Pawel Gil (POL)

Assistente VAR: Jure Praprotnik (SVN)