LIVEBLOG / Lazio-Inter, nerazzurri in vantaggio a fine primo tempo: “Forever Young”

E’ una sfida da primi posti. La Juventus ha battuto il Brescia ma sia l’Inter che la Lazio vogliono restarle incollate. E nella partita dell’Olimpico quindi ci si gioca più di tre punti. I tifosi nerazzurri sono pronti ai loro posti di combattimento per tifare e sostenere i loro colori. E sui social commentano forse anche per sentirsi meno soli in una serata da battiti accelerati. Nel nostro liveblog, come sempre, raccogliamo le loro reazioni tra ansia, ironia, paure. tutto in novanta minuti come solo l’Inter sa regalare.