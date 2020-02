UFFICIALE – Lazio-Inter, Conte manda ancora Eriksen in panchina. Gioca Godin

Come nel derby. Quello in cui si è visto un primo tempo difficile e un secondo tempo in rimonta. Si gioca all’Olimpico contro la Lazio e Conte ha scelto di sfidare la diretta rivale con la stessa formazione che ha poi vinto la stracittadina. Padelli in porta (il rientro di Handanovic è atteso per la gara con la Samp o quella dopo contro il Ludogorets in EL)

Non ci sarà Bastoni in difesa (quella volta era squalificato) ma Godin a dare man forte a Skriniar e de Vrij. Non ci sarà Eriksen dal primo minuto: a centrocampo giocheranno quindi Vecino, Barella e Brozovic. Sulle fasce ci saranno Candreva e Young. In avanti, neanche a chiederlo, Lukaku insieme a Lautaro Martinez. Ecco le scelte dell’allenatore dell’Inter e quelle di Simone Inzaghi:

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony; 17 Immobile, 20 Caicedo.

A disposizione: 23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 5 J. Lukaku, 11 Correa, 15 Bastos, 16 Parolo, 28 A. Anderson, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 34 Adekanye, 93 Vavro.

Allenatore: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Rocchi

Assistenti: Alassio, Costanzo

Quarto uomo: Pasqua

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Vivenzi