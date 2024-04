LIVEBLOG / Milan-Inter: 0-1, i tifosi nerazzurri: “Potevamo già essere tre a zero!”

Serata da brividi al Meazza e non solo per il freddo che è tornato a Milano. L'Inter di Inzaghifarà tremare i cuori dei tifosinerazzurri e cercherà di conquistare il ventesimo scudetto della storia del club in un derby. Nessuno lo ha mai fatto, sarebbe la ciliegina sulla torta dopo una stagione in cui la squadra interista ha dominato sulle rivali storiche che non hanno tenuto il passo.