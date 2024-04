SULL'INTER

"Per vincere e creare un ciclo ci vuole anche un po' di tempo, in Italia spesso non c'è pazienza. L'anno scorso l'Inter ha perso tanti punti per strada, quest'anno è stato devastante dall'inizio e Inzaghi è stato bravo a sfruttare tutta la rosa. Il miglior giocatore? Lautaro devastante, Thuram è stato incredibile, ma vanno citati anche Barella, Calhanoglu, Sommer, Dimarco e molti altri. Noi guardiamo sempre agli attaccanti, ma gli scudetti si vincono anche con giocatori dal rendimento costante come Darmian, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan".

SU PIOLI

"Io lo confermerei sempre, ha vinto uno scudetto, ha fatto una semifinale di Champions. Quest'anno comunque è secondo in campionato, cosa deve fare di più. Molti pensano che dopo 4-5 anni è meglio cambiare, portare un po' di aria fresca, ma io ci penserei bene prima di mandare via Pioli".

SU LAZIO-JUVE

"La qualificazione non è chiusa. La Lazio è una buona squadra, la Juve non sta attraversando un buonissimo momento. Se la Lazio fa un gol nella prima mezz'ora può succedere di tutto, la Lazio se la deve giocare senza dubbio. La Juventus per me deve sempre lottare per lo scudetto. Poco feeling tra Allegri e Chiesa? Si vede che c'è qualcosa tra loro, non si può negare".

SUGLI EX COMPAGNI

"Sono stracontento per De Rossi, la Roma fa bene a confermarlo. I risultati che ha ottenuto in Italia e in Europa parlano chiaro. E sono contento anche per Cannavaro all'Udinese, stamani gli ho mandato l'in bocca al lupo".

