Lukaku: “Dobbiamo crescere: siamo una squadra giovane, vogliamo migliorare. Con la Juve sarà…”

Romelu Lukaku, calciatore dell’Inter, ha parlato a Rai Sport al fischio finale della sfida contro la Fiorentina, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazione: “Derby? Non pensiamo al futuro ma solo ad oggi. Siamo contenti di aver vinto la partita di oggi contro una grande squadra con un grande allenatore. È importante per la nostra fiducia. La squadra si abbassa troppo? Stiamo lavorando su quello, abbiamo parlato dopo la Roma. Non deve succedere. Siamo una squadra giovane, dobbiamo crescere e abbiamo la voglia di migliorare. Juve? Sarà una partita tattica, con due squadre che stanno facendo bene. È una grande squadra con un allenatore che sta facendo bene”.